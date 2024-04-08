Возрастное ограничение 18+
В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
Фото: телеграм-канал Вадима Шумкова
Власти Курганской области из-за ситуации с паводком вводят режим ЧС регионального уровня.
Об этом сообщил губернатор Шумков. Он призвал жителей не дожидаться прихода воды и эвакуироваться в связи с плохим прогнозом по паводку.
«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол — эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придёт уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра», — заявил Шумков в телеграм-канале.
По его данным, в зоне риска — Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. «Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдёт на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ», — пишет Шумков. Он утверждает, что при таких условиях будет подтоплена «не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, мкр-н Восточный и Кулацкий и др.».
Сейчас в МЧС готовят новый перечень возможных подтопляемых территорий.
«Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году», — заявил Шумков.
«Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, животных, документы, вещи и выезжайте к родным и близким в незатопляемые территории или в ПВРы. Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно», — заявил глава региона.
В понедельник режим ЧС был введен в Тюменской области.
Об этом сообщил губернатор Шумков. Он призвал жителей не дожидаться прихода воды и эвакуироваться в связи с плохим прогнозом по паводку.
«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол — эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придёт уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра», — заявил Шумков в телеграм-канале.
По его данным, в зоне риска — Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. «Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдёт на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ», — пишет Шумков. Он утверждает, что при таких условиях будет подтоплена «не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, мкр-н Восточный и Кулацкий и др.».
Сейчас в МЧС готовят новый перечень возможных подтопляемых территорий.
«Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году», — заявил Шумков.
«Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, животных, документы, вещи и выезжайте к родным и близким в незатопляемые территории или в ПВРы. Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно», — заявил глава региона.
В понедельник режим ЧС был введен в Тюменской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловских спасателей отправили на помощь в борьбе с паводком к курганским коллегам
08 апреля 2024
08 апреля 2024
Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ после пожара на Уралмаше
01 апреля 2024
01 апреля 2024