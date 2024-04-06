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В центре Уфы произошла стрельба
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В центре Уфы произошла стрельба.
По данным местных изданий, огонь открыли полицейские, на которых напал вооруженный мужчина. Подробности ЧП выясняются.
По информации Ufa1.ru, стрельба произошла на улице Карла Маркса. Очевидцы утверждают, что мужчина с ножом в руках «ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал». Когда приехала полиция и психолог, мужчина якобы пырнул их, и после этого полицейские открыли огонь, пишет издание со ссылкой на очевидца.
Медики оказали пострадавшему мужчине помощь.
Телеканал UTV со ссылкой на Минздрав сообщает, что нападавший доставлен на скорой в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй полицейский от медпомощи отказался.
По данным телеканала, мужчина с ножом также успел ранить себя.
Участок возле дома №49/1 на Карла Маркса сейчас оцепили, пишут СМИ. Официальных комментариев происшествия пока не было.
По данным местных изданий, огонь открыли полицейские, на которых напал вооруженный мужчина. Подробности ЧП выясняются.
По информации Ufa1.ru, стрельба произошла на улице Карла Маркса. Очевидцы утверждают, что мужчина с ножом в руках «ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал». Когда приехала полиция и психолог, мужчина якобы пырнул их, и после этого полицейские открыли огонь, пишет издание со ссылкой на очевидца.
Медики оказали пострадавшему мужчине помощь.
Телеканал UTV со ссылкой на Минздрав сообщает, что нападавший доставлен на скорой в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй полицейский от медпомощи отказался.
По данным телеканала, мужчина с ножом также успел ранить себя.
Участок возле дома №49/1 на Карла Маркса сейчас оцепили, пишут СМИ. Официальных комментариев происшествия пока не было.
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