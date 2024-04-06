Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В центре Уфы произошла стрельба.По данным местных изданий, огонь открыли полицейские, на которых напал вооруженный мужчина. Подробности ЧП выясняются.По информации Ufa1.ru, стрельба произошла на улице Карла Маркса. Очевидцы утверждают, что мужчина с ножом в руках «ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал». Когда приехала полиция и психолог, мужчина якобы пырнул их, и после этого полицейские открыли огонь, пишет издание со ссылкой на очевидца.Медики оказали пострадавшему мужчине помощь.Телеканал UTV со ссылкой на Минздрав сообщает, что нападавший доставлен на скорой в РКБ Куватова, одного сотрудника МВД — в госпиталь ветеранов войн, второй полицейский от медпомощи отказался.По данным телеканала, мужчина с ножом также успел ранить себя.Участок возле дома №49/1 на Карла Маркса сейчас оцепили, пишут СМИ. Официальных комментариев происшествия пока не было.