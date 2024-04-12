Возрастное ограничение 18+
В свердловском посёлке при загадочных обстоятельствах умер отец пятерых детей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области под Новоуральском в посёлке Верх-Нейвинском нашли повешенным 36-летнего отца, воспитывавшего пятерых детей. Родные считают, что его могли убить, и опровергают версию суицида.
У него остались три родных дочери (двои по четыре года, и ещё одной семь), а также 13-лентяя девочка и 17-юноша от бывшей супруги, пишет ИА URA.RU.
В последний раз его видели живым утром 11 апреля. По словам его брата, он поехал из родительского дома к себе, чтобы отвезти пасынка по делам, который в тот же день, около 11 часов, нашёл его повешенным во дворе дома. Однако версия с суицидом отпала сразу, так как на носу у многодетного отца нашли гематому, на ноге – синяк, а его плечо было вывихнуто. При этом родные точно помнят, что за день до этого у него не было никаких травм.
Как сообщает информационное агентство, после смерти мужчины на территории участка находились неизвестные, также пропала его сумка, в которой, по версии брата погибшего, могло быть около 150 тысяч рублей. Также он считает, что кто-то подчистил улики.
Родственник подчеркнул, что у его брата не было суицидальных мыслей, он работал на заводе и хотел пойти учиться на стоматолога.
В следственном комитете официально ещё не комментировали трагедию.
У него остались три родных дочери (двои по четыре года, и ещё одной семь), а также 13-лентяя девочка и 17-юноша от бывшей супруги, пишет ИА URA.RU.
В последний раз его видели живым утром 11 апреля. По словам его брата, он поехал из родительского дома к себе, чтобы отвезти пасынка по делам, который в тот же день, около 11 часов, нашёл его повешенным во дворе дома. Однако версия с суицидом отпала сразу, так как на носу у многодетного отца нашли гематому, на ноге – синяк, а его плечо было вывихнуто. При этом родные точно помнят, что за день до этого у него не было никаких травм.
Как сообщает информационное агентство, после смерти мужчины на территории участка находились неизвестные, также пропала его сумка, в которой, по версии брата погибшего, могло быть около 150 тысяч рублей. Также он считает, что кто-то подчистил улики.
Родственник подчеркнул, что у его брата не было суицидальных мыслей, он работал на заводе и хотел пойти учиться на стоматолога.
В следственном комитете официально ещё не комментировали трагедию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ирбите мальчика насмерть придавило бетонным блоком
12 апреля 2024
12 апреля 2024