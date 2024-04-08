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В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
Фото: официальный телеграм-канал национального парка «Бузулукский бор»
В национальном парке «Бузулукский бор» в поселке Паника течением смыло железобетонный мост.
Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка с пометкой «срочно».
«Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное"», — говорится в сообщении.
В нацпарке добавили, что пострадавших нет.
Ранее сотрудники сообщили о том, что в Боровке наблюдается подъём воды. «Запасы снега в северной части бора ещё значительные, они могут повлиять на гидрологический режим реки», — говорится в сообщении на сайте нацпарка.
Паника (с ударением на букву и) — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка с пометкой «срочно».
«Железобетонный мост через реку Боровка в поселке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное"», — говорится в сообщении.
В нацпарке добавили, что пострадавших нет.
Ранее сотрудники сообщили о том, что в Боровке наблюдается подъём воды. «Запасы снега в северной части бора ещё значительные, они могут повлиять на гидрологический режим реки», — говорится в сообщении на сайте нацпарка.
Паника (с ударением на букву и) — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
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