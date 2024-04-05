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В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Нью-Йорке на Манхеттене прошла массовая демонстрация с призывом освободить заложников, которых до сих пор удерживают в секторе Газа.
На демонстрации собралась многотысячная толпа, пишет New York Times, дата акции (7 апреля) была выбрана по случаю шести месяцев со дня начала эскалации, 7 октября.
Под наблюдением полицейских на демонстрацию пришли участники с израильскими флагами и плакатами «Немедленно верните их домой». Протестующие требовали от правительства США помочь Израилю освободить заложников. В целом мероприятие координировалось более чем 150 организациями, пишет издание.
Демонстрация не обошлась без конфликтов. Так, один из конгрессменов, выступая перед собравшимися, заявил, что нужно требовать не только освобождения заложников, но и «настаивать на предоставлении гуманитарной помощи для палестинского народа». Пока некоторые люди в толпе аплодировали, другие начали освистывать и кричать «позор».
Также на мероприятии была представлена эмоциональная инсталляция, призванная передать страдания тех, кто находится в плену. «Семь человек, закованных в цепи, сидели в собачьих клетках на земле, а трое других стояли рядом со скованными руками. Все были одеты в белую одежду с размазанной по телу красной краской», — пишет издание.
По данным израильских властей, в секторе Газа все еще удерживаются около 100 заложников.
На демонстрации собралась многотысячная толпа, пишет New York Times, дата акции (7 апреля) была выбрана по случаю шести месяцев со дня начала эскалации, 7 октября.
Под наблюдением полицейских на демонстрацию пришли участники с израильскими флагами и плакатами «Немедленно верните их домой». Протестующие требовали от правительства США помочь Израилю освободить заложников. В целом мероприятие координировалось более чем 150 организациями, пишет издание.
Демонстрация не обошлась без конфликтов. Так, один из конгрессменов, выступая перед собравшимися, заявил, что нужно требовать не только освобождения заложников, но и «настаивать на предоставлении гуманитарной помощи для палестинского народа». Пока некоторые люди в толпе аплодировали, другие начали освистывать и кричать «позор».
Также на мероприятии была представлена эмоциональная инсталляция, призванная передать страдания тех, кто находится в плену. «Семь человек, закованных в цепи, сидели в собачьих клетках на земле, а трое других стояли рядом со скованными руками. Все были одеты в белую одежду с размазанной по телу красной краской», — пишет издание.
По данным израильских властей, в секторе Газа все еще удерживаются около 100 заложников.
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