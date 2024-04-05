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В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа

18.08 Понедельник, 8 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Нью-Йорке на Манхеттене прошла массовая демонстрация с призывом освободить заложников, которых до сих пор удерживают в секторе Газа.

На демонстрации собралась многотысячная толпа, пишет New York Times, дата акции (7 апреля) была выбрана по случаю шести месяцев со дня начала эскалации, 7 октября.

Под наблюдением полицейских на демонстрацию пришли участники с израильскими флагами и плакатами «Немедленно верните их домой». Протестующие требовали от правительства США помочь Израилю освободить заложников. В целом мероприятие координировалось более чем 150 организациями, пишет издание.

Демонстрация не обошлась без конфликтов. Так, один из конгрессменов, выступая перед собравшимися, заявил, что нужно требовать не только освобождения заложников, но и «настаивать на предоставлении гуманитарной помощи для палестинского народа». Пока некоторые люди в толпе аплодировали, другие начали освистывать и кричать «позор».

Также на мероприятии была представлена эмоциональная ​​инсталляция, призванная передать страдания тех, кто находится в плену. «Семь человек, закованных в цепи, сидели в собачьих клетках на земле, а трое других стояли рядом со скованными руками. Все были одеты в белую одежду с размазанной по телу красной краской», — пишет издание.

По данным израильских властей, в секторе Газа все еще удерживаются около 100 заложников.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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