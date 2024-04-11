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В свердловском посёлке Первомайский к газу подключили 68 домов

17.11 Четверг, 18 апреля 2024
Фото: пресс-служба «ГАЗЭКС»
В Сысертском городском округе продолжается постепенная газификация домовладений. Накануне в рамках президентской программы догазификации к голубому топливу подключили 68-й по счёту дом в посёлке Первомайский.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе группы компаний «ГАЗЭКС», в этом населённом пункте провели 516 метров газовых сетей для 166 домовладений по улицам Рабочая, Молодежная, Рощинская, Проезжая, Трудовая, СНТ «Золотая Нива» и ТСН «Первомайский парк». Также там был установлен газорегуляторный пункт.

Всего в Сысертском городском округе по этой программе газифицировано более 1530 домов.

В компании также подчеркнули, что Свердловская область смогла войти в число регионов-лидеров по предоставлению технической возможности для догазификации домовладений. На заседании Федерального штаба по газификации успехи области сравнили с достижениями Краснодарского края и Московской области.

Суть президентской программы догазификации, которая проводится в регионе, заключается в том, чтобы бесплатно проводить газопровод до границ участков. Всё остальное – сети по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования – оплачивает собственник. Однако те, кто относятся к льготным категориям, могут получить субсидию на газификацию дома в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

Раньше ситуация с газификацией в регионе обстояла хуже. «Опорный край державы» был на последних местах по этому показателю. О том, как обстояли дела с синим топливом в Свердловской области раньше, мы рассказывали тут.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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