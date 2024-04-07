Возрастное ограничение 18+
Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Мэрия Орска, попавшего в зону подтопления, объявила о решении «превентивно эвакуировать» жителей поселка Лесоторговый.
«Администрация города Орска приняла решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Не дожидаясь критической ситуации жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения», — сообщает официальный телеграм-канал администрации Орска.
Между тем, позже из официального сообщения убрали слово «превентивно».
Жителям сообщили, что автобусы ожидают их на конечной остановке «Орское ДСУ-3». Также указан адрес пункта временного размещения. Жителей попросили «не игнорировать это сообщение».
В понедельник утром в региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение. «Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Илек достиг опасной отметки и составил 890 см», — говорится в сообщении.
В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов, в регионе действует федеральный режим ЧС.
«Администрация города Орска приняла решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Не дожидаясь критической ситуации жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения», — сообщает официальный телеграм-канал администрации Орска.
Между тем, позже из официального сообщения убрали слово «превентивно».
Жителям сообщили, что автобусы ожидают их на конечной остановке «Орское ДСУ-3». Также указан адрес пункта временного размещения. Жителей попросили «не игнорировать это сообщение».
В понедельник утром в региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение. «Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Илек достиг опасной отметки и составил 890 см», — говорится в сообщении.
В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов, в регионе действует федеральный режим ЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов
07 апреля 2024
07 апреля 2024
Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду
03 апреля 2024
03 апреля 2024