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В Свердловской области победителей соревнований и конкурсов освободили от налога на премии
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области освободили от уплаты налога на премии, которым награждают победителей соревнований, конкурсов и других состязательных мероприятий, которые финансируются на счёт областного бюджета.
Перечень соревнований и конкурсов, на которые распространится такая мера поддержки, одобрен на заседании свердловского правительства сегодня, 18 апреля.
Платить налог на премию больше не нужно будет победителям состязаний «Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», «Игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также лауреатам губернаторских премий в сфере здравоохранения и премий имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева.
«Сотни человек получают финансовое поощрение за успехи в сфере образования, науки, информатизации, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Ранее при получении гранта, премии или приза, стоимостью свыше четырёх тысяч рублей физлица должны были заплатить тринадцатипроцентный налог на доход. C 1 января 2024 года такой налог обнуляется»,
– сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Перечень соревнований и конкурсов, на которые распространится такая мера поддержки, одобрен на заседании свердловского правительства сегодня, 18 апреля.
Платить налог на премию больше не нужно будет победителям состязаний «Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», «Игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также лауреатам губернаторских премий в сфере здравоохранения и премий имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева.
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