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Музей истории Екатеринбурга возобновляет экскурсии по «Маршруту памяти»
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
С установлением в Екатеринбурге более-менее весенней погоды Музей истории Екатеринбурга вновь начал запускать автобусные экскурсии к «Маскам скорби» — Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий. Первая из них состоится уже на этой неделе.
«Маршрут памяти» — это трёхчасовая экскурсия, во время которой экскурсантов отвозят автобусом к Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий, который расположен в 12 километрах западнее Екатеринбурга. Уже в пути участников экскурсии начинают знакомить с историей репрессий на территории Свердловской области. По прибытии же они смогут посмотреть сам Мемориальный комплекс и выставку о «Большом терроре» прошлого века (экспозиция регулярно меняется). Кроме того, «Маршрут памяти» включает в себя прослушивание аудиоспектакля, который состоит из выдержек из исторических документов о репрессированных и 30 интервью свердловчан, среди которых один из создателей Свердловского Дворца молодёжи Владимир Тарик и первый секретарь Свердловского обкома ВКП (б) Иван Кабаков.
Первая в этом году экскурсия «Маршрута памяти» запланирована на воскресенье, 21 апреля. Сбор участников — на автобусной остановке «Колледж Ползунова» в час дня.
«Маршрут памяти» — это трёхчасовая экскурсия, во время которой экскурсантов отвозят автобусом к Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий, который расположен в 12 километрах западнее Екатеринбурга. Уже в пути участников экскурсии начинают знакомить с историей репрессий на территории Свердловской области. По прибытии же они смогут посмотреть сам Мемориальный комплекс и выставку о «Большом терроре» прошлого века (экспозиция регулярно меняется). Кроме того, «Маршрут памяти» включает в себя прослушивание аудиоспектакля, который состоит из выдержек из исторических документов о репрессированных и 30 интервью свердловчан, среди которых один из создателей Свердловского Дворца молодёжи Владимир Тарик и первый секретарь Свердловского обкома ВКП (б) Иван Кабаков.
Первая в этом году экскурсия «Маршрута памяти» запланирована на воскресенье, 21 апреля. Сбор участников — на автобусной остановке «Колледж Ползунова» в час дня.
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