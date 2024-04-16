Возрастное ограничение 18+
Уральские таможенники выявили неуплату 41 миллиона при импорте линз для очков
Фото: Уральское таможенное управление
Уральские таможенники при камеральной проверке сети екатеринбургских оптик вскрыли схему, по которой в Россию завозились линзы для очков по более низкой ставке ввозной таможенной пошлины.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. За три года компания ввезла в Россию 370 тысяч линз общим весом более 25 тонн, которые производились в Японии, Корее, Мексике, Таиланде и Тайване. В декларации указывалось, что импортируются только линзы для последующей реализации в Свердловской области. Однако при камеральной проверке выяснилось, что это были фактически полуготовые очковые линзы.
На момент публикации компания нужную пошлину уже оплатила.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. За три года компания ввезла в Россию 370 тысяч линз общим весом более 25 тонн, которые производились в Японии, Корее, Мексике, Таиланде и Тайване. В декларации указывалось, что импортируются только линзы для последующей реализации в Свердловской области. Однако при камеральной проверке выяснилось, что это были фактически полуготовые очковые линзы.
«Они имеют другой классификационный код товаров и, соответственно, облагаются более высокой ставкой ввозной таможенной пошлины. Таким образом, сумма неуплаченных в бюджет таможенных платежей составила более 41 миллиона рублей»,
– объяснил заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы Виктор Аманов.
На момент публикации компания нужную пошлину уже оплатила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Кольцовские таможенники не дали увезти в Баку незадекларированный инкубатор для цыплят
15 апреля 2024
15 апреля 2024