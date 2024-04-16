Уральские таможенники выявили неуплату 41 миллиона при импорте линз для очков





– объяснил заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы Виктор Аманов. «Они имеют другой классификационный код товаров и, соответственно, облагаются более высокой ставкой ввозной таможенной пошлины. Таким образом, сумма неуплаченных в бюджет таможенных платежей составила более 41 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники при камеральной проверке сети екатеринбургских оптик вскрыли схему, по которой в Россию завозились линзы для очков по более низкой ставке ввозной таможенной пошлины.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. За три года компания ввезла в Россию 370 тысяч линз общим весом более 25 тонн, которые производились в Японии, Корее, Мексике, Таиланде и Тайване. В декларации указывалось, что импортируются только линзы для последующей реализации в Свердловской области. Однако при камеральной проверке выяснилось, что это были фактически полуготовые очковые линзы.На момент публикации компания нужную пошлину уже оплатила.