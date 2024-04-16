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Уральские таможенники выявили неуплату 41 миллиона при импорте линз для очков

11.18 Четверг, 18 апреля 2024
Фото: Уральское таможенное управление
Уральские таможенники при камеральной проверке сети екатеринбургских оптик вскрыли схему, по которой в Россию завозились линзы для очков по более низкой ставке ввозной таможенной пошлины.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. За три года компания ввезла в Россию 370 тысяч линз общим весом более 25 тонн, которые производились в Японии, Корее, Мексике, Таиланде и Тайване. В декларации указывалось, что импортируются только линзы для последующей реализации в Свердловской области. Однако при камеральной проверке выяснилось, что это были фактически полуготовые очковые линзы.

«Они имеют другой классификационный код товаров и, соответственно, облагаются более высокой ставкой ввозной таможенной пошлины. Таким образом, сумма неуплаченных в бюджет таможенных платежей составила более 41 миллиона рублей»,

– объяснил заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы Виктор Аманов.


На момент публикации компания нужную пошлину уже оплатила.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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17:48 Уровень воды в свердловских реках не превышает среднегодовых значений
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16:02 Подозреваемого во взяточничестве начальника РЭО свердловского отдела ГИБДД уволили
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