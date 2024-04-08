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Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
Фото: скрин видео МЧС РФ
Глава Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям города и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, «уезжать прямо сейчас».
П его словам, ситуация будет ухудшаться.
«Сегодня, 8 апреля, ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Сегодня утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см», — написал глава города в телеграм-канале.
Он призвал жителей эвакуироваться, не опасаясь за сохранность оставленного имущества. «Не бойтесь покидать дома — полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства», — утверждает глава города.
«Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — призвал глава Оренбурга.
По информации властей к этому часу, в городе подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, причем 188 из них – за последние сутки. 45 СНТ отключены от электроснабжения, 20 СНТ – без газа.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка, где вода перелилась через защитную дамбу.
П его словам, ситуация будет ухудшаться.
«Сегодня, 8 апреля, ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Сегодня утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см», — написал глава города в телеграм-канале.
Он призвал жителей эвакуироваться, не опасаясь за сохранность оставленного имущества. «Не бойтесь покидать дома — полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства», — утверждает глава города.
«Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — призвал глава Оренбурга.
По информации властей к этому часу, в городе подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, причем 188 из них – за последние сутки. 45 СНТ отключены от электроснабжения, 20 СНТ – без газа.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка, где вода перелилась через защитную дамбу.
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