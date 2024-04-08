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МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
Фото: МЧС по Тульской области
В Тульской области в результате паводка подтоплены 13 низководных мостов, сообщили в региональном управлении МЧС.
«В Тульской области подтоплено 13 низководных мостов в 7 муниципальных образованиях. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили жителям, что в период весеннего половодья запрещается подходить близко к водоёмам, «собираться на мостах, плотинах и запрудах», передвигаться по затопленным мостовым сооружениям, «стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу».
«Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни», — добавили в МЧС.
Жителей региона призвали проявлять бдительность и сообщать о возникновении подтоплений.
«В Тульской области подтоплено 13 низководных мостов в 7 муниципальных образованиях. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили жителям, что в период весеннего половодья запрещается подходить близко к водоёмам, «собираться на мостах, плотинах и запрудах», передвигаться по затопленным мостовым сооружениям, «стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу».
«Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни», — добавили в МЧС.
Жителей региона призвали проявлять бдительность и сообщать о возникновении подтоплений.
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