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Годовая инфляция в Свердловской области превысила 7,8%
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В марте годовая инфляция в Свердловской области ощутимо ускорилась и составила 7,82%, что выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,43%) и по России в целом (7,72%). Такие данные приводит пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Аналитики связывают это с высокой потребительной активностью и возросшими издержками производителей и поставщиков.
На продовольственные товары инфляция увеличилась до 7,74%. Производители молочной и мясной продукции переносили свои издержки в цены. В итоге сметана, йогурт, сыр, мясокопчености, сосиски стали дороже, чем год назад. Из-за неурожая в странах-производителях выросли цены на какао, что также привело к росту цен.
У непродовольственных товаров инфляция тоже увеличилась до 7,38%. В частности, это связано с высоким спросом на строительные материалы из-за роста объёмов ввода жилья.
Услуги в регионе подорожали сильнее всего – инфляция достигла 8,54%. Поднять цены позволил большой спрос на онлайн-сервисы, доступ в интернет, авиаперелёты и ремонтные работы на фоне ввода большого количество нового жилья.
Аналитики связывают это с высокой потребительной активностью и возросшими издержками производителей и поставщиков.
На продовольственные товары инфляция увеличилась до 7,74%. Производители молочной и мясной продукции переносили свои издержки в цены. В итоге сметана, йогурт, сыр, мясокопчености, сосиски стали дороже, чем год назад. Из-за неурожая в странах-производителях выросли цены на какао, что также привело к росту цен.
У непродовольственных товаров инфляция тоже увеличилась до 7,38%. В частности, это связано с высоким спросом на строительные материалы из-за роста объёмов ввода жилья.
Услуги в регионе подорожали сильнее всего – инфляция достигла 8,54%. Поднять цены позволил большой спрос на онлайн-сервисы, доступ в интернет, авиаперелёты и ремонтные работы на фоне ввода большого количество нового жилья.
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