За убийство на 10 лет отправится в «строгое» ИК житель Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Суд признал виновным жителя Нижнего Тагила, которого на скамью подсудимых привел обвинение в убийстве. Следующие 10 лет ему предстоит провести в несладких условиях исправительной колонии строгого режима.Дело об убийстве расследовал следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил следственного управления следственного комитета России по Свердловской области. Следователям удалось установить, что 23 июля прошлого года 31-летний тагильчанин поконфликтовал со своим знакомым, 50-летним мужчиной. Ссора закончилась тем, что подсудимый накинул на шею оппонента электрический шнур и принялся душить его. Затем он схватился за нож и неоднократно ударил его свою жертву. Когда убиенный перестал подавать признаки жизни, душегуб выбросил его тело из окна, рассчитывая таким образом избавиться от трупа и избежать наказания за содеянное. Происходило это в квартире жилого дома на улице Кузнецкого.Собранные следователями доказательства оказались достаточно весомыми, чтобы судья поверил в вину подсудимого и осудил его на 10 лет «строгача». Одним из отягчающих факторов послужило то обстоятельство, что ранее убийца уже имел проблемы с законом.