В Свердловской области проблему нехватки врачей и педагогов стараются решить с помощью мер поддержки





– подчеркнули в ДИПе. «Для дополнительного привлечения специалистов действуют региональные меры поддержки – выплаты "подъёмных", субсидии на обеспечение жильём, компенсация расходов на оплату ЖКХ и затраты на подключение к газовым сетям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области сохраняется проблема кадрового голода, в том числе в сферах медицины и образования. Региону не хватает врачей и педагогов, которых, как заявляют власти, уже становится больше благодаря мерам поддержки.Так, по данным департаменте информационной политики, в Свердловской области более, чем на 1160 человек – почти до 52 тысяч – увеличилось количество врачей и медицинских работников среднего звена.Кроме этого, 4025 студентов учатся на бюджетной основе в Уральском государственном медицинском университете, из которых 1905 «целевиков» получают финансовую поддержку. Также на 10% – до 3041 человека – увеличилось и количество выпускников педагогических вузов. Из них каждый третий поступил на целевое обучение. Ещё 413 специалистов прошли обучение по программам подготовки специалистов в сфере культуры и искусств.На сегодняшнем заседании регионального правительства губернатор также поручил провести индексацию единовременного пособия на обзаведение хозяйством, которое мы выплачиваем специалистам, согласившимся работать за пределами больших городов.