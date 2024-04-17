Возрастное ограничение 18+
Депутат и градозащитники поделятся своим опытом обустройства Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
О том, кому же принадлежит Екатеринбург, и каким образом жители могут влиять на городскую среду порассуждают в конце текущей недели депутат и несколько градозащитников. Встреча с горожанами пройдёт в формате паблик-тока.
Депутат городской думы Константин Киселёв, основатель движения «Уральский хронотоп» Олег Букин, представитель проекта «Белая башня» Евгений Волков и жительница «Республики Лодыгина» Екатерина Коровина станут спикерами на мероприятии «Иногда получается, иногда нет». Первая часть встречи их с горожанами будет целиком отдана депутату, который расскажет о том, не все ли рычаги влияния на городские и районные власти потеряны у граждан. Насколько членство в гордуме позволяет участвовать в принятии важных для города решений? Как избиратели могут подсказать депутату, какой помощи от него ждут?
Вторая часть будет больше обзорной. Её участники расскажут о своих общественных движениях и проектах, которые стали заметны в Екатеринбурге и действительно — с переменным успехом — влияют на его благоустройство, застройку, комфортность. В числе прочего, из их рассказов можно будет узнать, как силами горожан защитить архитектурный памятник или облагородить двор многоквартирного дома.
Мероприятие «Иногда получается, иногда нет» уже во второй раз организуется совместными усилиями издания «It's My City» и проекта «Пространство Политика». Пройдёт оно в лофте «Placeplays» по адресу «проспект Ленина, 49Б» в воскресенье, 21 апреля. На входе будет проверяться предварительная регистрация.
Депутат городской думы Константин Киселёв, основатель движения «Уральский хронотоп» Олег Букин, представитель проекта «Белая башня» Евгений Волков и жительница «Республики Лодыгина» Екатерина Коровина станут спикерами на мероприятии «Иногда получается, иногда нет». Первая часть встречи их с горожанами будет целиком отдана депутату, который расскажет о том, не все ли рычаги влияния на городские и районные власти потеряны у граждан. Насколько членство в гордуме позволяет участвовать в принятии важных для города решений? Как избиратели могут подсказать депутату, какой помощи от него ждут?
Вторая часть будет больше обзорной. Её участники расскажут о своих общественных движениях и проектах, которые стали заметны в Екатеринбурге и действительно — с переменным успехом — влияют на его благоустройство, застройку, комфортность. В числе прочего, из их рассказов можно будет узнать, как силами горожан защитить архитектурный памятник или облагородить двор многоквартирного дома.
Мероприятие «Иногда получается, иногда нет» уже во второй раз организуется совместными усилиями издания «It's My City» и проекта «Пространство Политика». Пройдёт оно в лофте «Placeplays» по адресу «проспект Ленина, 49Б» в воскресенье, 21 апреля. На входе будет проверяться предварительная регистрация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбурженка вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора с требованием встречи по вопросу Сысертского полигона
12 апреля 2024
12 апреля 2024