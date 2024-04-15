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Памятник пожарным планируют установить в Екатеринбурге

19.14 Среда, 17 апреля 2024
фото: Фонд святой Екатерины
Новая многофигурная скульптурная композиция должна появиться в сквере Полковника внутренней службы Гуляева в Екатеринбурге. Она будет посвящена 375-летию пожарной охраны России.

Памятник будет представлять из себя сочетание из трёх скульптурных изображений людей в пожарной форме разных веков. В центре композиции будет возвышаться современный спасатель с ребёнком в руках, а по бокам от него — пожарный середины 19 века и спасатель периода Второй мировой войны. Все три скульптуры отличаются динамичностью (каждый из трёх изображённых людей запечатлён в действии), а воедино их свяжут постаменты, украшенные российским гербом, узнаваемыми архитектурными объектами города и старинными фото пожарной техники. Высота памятника составит восемь метров.

Место, где планируют установить памятник в честь 375-летия пожарной охраны России, выбрано не случайно. Полковник Гуляев, чьим именем назван сквер, занимал должность начальника Управления пожарной охраны управления внутренних дел Свердлоблисполкома. За годы жизни успел поработать в МВД СССР, в пожарной охране, и делал это настолько ответственно, что за время трудовой деятельность получил более 30 различных наград, включая две медали «За отвагу на пожаре». Кроме того, сквер, где появится памятник пожарным, расположен неподалёку от главного управлением МЧС РФ по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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12:37 В Рефтинском пациентка психлечебницы с ножом пыталась уехать в Асбест
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11:38 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» введут ограничения
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11:03 Паводок в Курганской области может затопить трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:18 Прокуратура заинтересовалась состоянием инфекционного отделения Богдановичской районной больницы
10:12 Свердловская область оказалась на десятом месте в рейтинге по перспективности трудоустройства
09:30 Два человека попали в больницу из-за любителей СИМ в Екатеринбурге
21:20 Пожар в здании колледжа в Екатеринбурге вывел на улицы десятки человек
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