Памятник пожарным планируют установить в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новая многофигурная скульптурная композиция должна появиться в сквере Полковника внутренней службы Гуляева в Екатеринбурге. Она будет посвящена 375-летию пожарной охраны России.Памятник будет представлять из себя сочетание из трёх скульптурных изображений людей в пожарной форме разных веков. В центре композиции будет возвышаться современный спасатель с ребёнком в руках, а по бокам от него — пожарный середины 19 века и спасатель периода Второй мировой войны. Все три скульптуры отличаются динамичностью (каждый из трёх изображённых людей запечатлён в действии), а воедино их свяжут постаменты, украшенные российским гербом, узнаваемыми архитектурными объектами города и старинными фото пожарной техники. Высота памятника составит восемь метров.Место, где планируют установить памятник в честь 375-летия пожарной охраны России, выбрано не случайно. Полковник Гуляев, чьим именем назван сквер, занимал должность начальника Управления пожарной охраны управления внутренних дел Свердлоблисполкома. За годы жизни успел поработать в МВД СССР, в пожарной охране, и делал это настолько ответственно, что за время трудовой деятельность получил более 30 различных наград, включая две медали «За отвагу на пожаре». Кроме того, сквер, где появится памятник пожарным, расположен неподалёку от главного управлением МЧС РФ по Свердловской области.