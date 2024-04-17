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Глава СК потребовал возбудить уголовные дела на травмировавших пешеходов любителей СИМ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела на двух любителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), из-за которых малолетний мальчик и пожилая женщина попали в больницу.
Речь идёт о двух авариях с участием СИМ, которые произошли во вторник, 17 апреля. В тот день на улице Седова 15-летний юноша на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, и тем же вечером на улице Малышева 17-летний парень на моноколесе упал на 70-летнюю женщину. В обоих случаях пешеходам потребовалась медицинская помощь.
Речь идёт о двух авариях с участием СИМ, которые произошли во вторник, 17 апреля. В тот день на улице Седова 15-летний юноша на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, и тем же вечером на улице Малышева 17-летний парень на моноколесе упал на 70-летнюю женщину. В обоих случаях пешеходам потребовалась медицинская помощь.
«Председатель СКР поручил исполняющему руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовные дела по данным фактам и доложить об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
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