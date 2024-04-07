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Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка

13.25 Понедельник, 8 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В оренбургском Новотроицке вода перелилась через дамбу, началась эвакуация.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по её отсыпке <...> Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Глава региона со ссылкой на местных жителей пишет, что дамба была построена после масштабного паводка 1957 года «и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье».

По словам губернатора, уровень воды на данный момент на отметке 8,5 м. Он добавил, что на месте работает спецтехника, «ситуация под контролем».

Новотроицк расположен на правом берегу реки Урал (276 км от Оренбурга), на границе с Казахстаном. Население — около 90 тысяч жителей.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире госканала заявил, что ситуация с паводком в регионе «беспрецедентная».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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