Новости дня
16:13 | 12.06.2020
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Полиция Екатеринбурга проверила освобожденных из мест лишения свободы
Операция проводилась с целью предупреждения совершения преступлений и других правонарушений теми, кто вышел из мест лишения свободы. В рамках рейда полицейские проверяли соблюдение поднадзорными лицами административных ограничений, установленных судом. Особое внимание уделялось тем, кто представляет повышенную общественную опасность: ранее совершившие тяжкие преступления и неоднократно осужденные за аналогичные преступления.
– В настоящее время в Екатеринбурге под административным надзором состоят 930 лиц. За три дня проведения операции полицейские посетили более 870 лиц, в отношении которых установлен административный надзор. Из них 80 человек были привлечены к административной и 8 к уголовной ответственности за уклонение и несоблюдение административного надзора, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В районные суды уральской столицы направили 42 заявления о дополнении поднадзорным лицам ранее установленных административных ограничений и 31 материал на установление административного надзора.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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