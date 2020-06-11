Полиция Екатеринбурга проверила освобожденных из мест лишения свободы

В Екатеринбурге с 8 по 11 июня проходила оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Об этом сообщает пресс-служба УВМД.Операция проводилась с целью предупреждения совершения преступлений и других правонарушений теми, кто вышел из мест лишения свободы. В рамках рейда полицейские проверяли соблюдение поднадзорными лицами административных ограничений, установленных судом. Особое внимание уделялось тем, кто представляет повышенную общественную опасность: ранее совершившие тяжкие преступления и неоднократно осужденные за аналогичные преступления.– В настоящее время в Екатеринбурге под административным надзором состоят 930 лиц. За три дня проведения операции полицейские посетили более 870 лиц, в отношении которых установлен административный надзор. Из них 80 человек были привлечены к административной и 8 к уголовной ответственности за уклонение и несоблюдение административного надзора, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.В районные суды уральской столицы направили 42 заявления о дополнении поднадзорным лицам ранее установленных административных ограничений и 31 материал на установление административного надзора.