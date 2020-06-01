Около Горного Щита столкнулись пять автомобилей

Сегодня, 4 июня, на Полевском тракте около поселка Горный Щит произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работает наряд ДПС и медики скорой помощи.– Произошло столкновение пяти транспортных средств. В ДТП никто не пострадал. На место аварии выезжали сотрудники ДПС, помогли участникам разобраться в обстоятельствах столкновения, – рассказали veved.ru в пресс-службе ГИБДД.Добавим, что из-за аварии образовалась пробка более двух километров со стороны Екатеринбурга в направлении Горного Щита