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Арт-проект екатеринбургского художника Сергея Code501 Ермакова готовится к кругосветному путешествию

14.05 Воскресенье, 5 мая 2024
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
Сергей Code501 Ермаков придумал трехметровую алюминиевую скульптуру под названием «300%». Работа по созданию скульптуры идут на литейном заводе «Интермолд» под Первоуральском. Модель уже имеет голову, крылья руки, формы туловища и ног.

Сергей планирует отправить свою работу в кругосветное путешествие, убежденный в том, что для искусства не существует границ. В ходе своего путешествия скульптура «300%», возможно, будет украшена различными тегами и дополнениями.

Меня уже интригует, каким он вернется из кругосветки,

— рассказал в своем телеграм-канале
исследователь уличного искусства
Алексей Шахов


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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15:43 ГИБДД опровергла информацию о пробке на 40 км на трассе «Пермь-Екатеринбург» и отсутствии помощи
14:29 Платформа «Соучастники» приглашает реализовать свои проекты для развития Сысерти
14:05 Арт-проект екатеринбургского художника Сергея Code501 Ермакова готовится к кругосветному путешествию
12:53 В Первоуральске горожане стоят в очереди за водой
11:33 В Свердловской области из-за непогоды произошло 40 ДТП
11:26 ГУФСИН по Свердловской области назвал недостоверной информацию о строительстве храма схиигуменом Сергием
10:25 Более 300 огнеборцев контролируют безопасность при проведении праздничных служб
17:54 Желающих достроить водовод до Краснотурьинска за 1,2 млрд рублей не нашлось
17:01 Снижение пожарной опасности: обильные снегопады и дожди в Свердловской области способствуют улучшению ситуации
16:24 На станции Хрустальная грузовой поезд перегородил проезд
14:51 В Свердловской области из-за сложных погодных условий прекращена подача электроэнергии в 24 населенных пунктах
14:44 МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе «Пермь-Екатеринбург» для помощи автомобилистам
14:38 Из-за снегопада задерживаются на время до 5 часов следующие через Екатеринбург пассажирские поезда
13:54 Снег растает после 7 мая в Свердловской области
13:25 В Ревде сбой в работе интернета, пропало электричество и не ходит общественный транспорт из-за непогоды
12:28 В мэрии Екатеринбурга призвали горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте
12:08 Движение на трассе «Пермь-Екатеринбург» осложнено из-за непогоды и ремонтных работ
11:33 Временно ограничено движение на Чусовском тракте в связи с большим количеством поваленные деревьев
11:00 Служебная овчарка Альма из каменской колонии отправляется на пенсию
10:40 Специалисты «Россети Урал» мобилизованы для ликвидации последствий обильного снегопада и ледяного дождя
20:53 На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись четыре «легковушки»
20:34 В екатеринбуржской «Республике Лодыгина» одновременно рубят и сажают деревья
20:08 Два антивоенных шедевра подарит кинозрителям Ельцин Центр накануне праздника
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