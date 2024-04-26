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Арт-проект екатеринбургского художника Сергея Code501 Ермакова готовится к кругосветному путешествию
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
Сергей Code501 Ермаков придумал трехметровую алюминиевую скульптуру под названием «300%». Работа по созданию скульптуры идут на литейном заводе «Интермолд» под Первоуральском. Модель уже имеет голову, крылья руки, формы туловища и ног.
Сергей планирует отправить свою работу в кругосветное путешествие, убежденный в том, что для искусства не существует границ. В ходе своего путешествия скульптура «300%», возможно, будет украшена различными тегами и дополнениями.
Сергей планирует отправить свою работу в кругосветное путешествие, убежденный в том, что для искусства не существует границ. В ходе своего путешествия скульптура «300%», возможно, будет украшена различными тегами и дополнениями.
Меня уже интригует, каким он вернется из кругосветки,
— рассказал в своем телеграм-канале
исследователь уличного искусства
Алексей Шахов
исследователь уличного искусства
Алексей Шахов
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