ГИБДД опровергла информацию о пробке на 40 км на трассе «Пермь-Екатеринбург» и отсутствии помощи





— сообщает ГИБДД области В настоящее время средняя скорость потока на трассе 20 км/ч, на ремонтных участках осуществляется реверс, многие водители оставили ночью транспорт на трассе, в связи с чем проезжая часть была сужена. Автоинспекторы будили водителей с помощью громкоговорящих установок. Предупреждения о непогоде были ранее направлены и размещены в СМИ региона. 4 мая, в целях оказания помощи автомобилистам, на 280 и 320 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» развернуты пункты обогрева,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская Госавтоинспекция опровергла информацию о скоплении транспорта на 40 км трассы «Пермь-Екатеринбург» и отсутствии помощи. Госавтоинспекция заявила, что проезжая часть была приведена в нормативное состояние, а последствия снегопада ликвидированы. В настоящее время движение транспорта на трассе возобновлено, включая транспорт на летних шинах.На карте «2GIS» пробки отмечены около Ревды (там ремонтные работы) и возле села Первомайское.