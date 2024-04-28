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Платформа «Соучастники» приглашает реализовать свои проекты для развития Сысерти
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Открыт прием заявок на участие в проекте платформы «Соучастники» до 14 мая. Это возможность для жителей Сысерти (и не только) предложить и воплотить свои инициативы, направленные на развитие города.
Участники могут создать собственное мероприятие, предложить проект благоустройства, но инициативы политической направленности не поддерживаются. Главным критерием отбора является польза для Сысерти и его жителей.
Каждый участник будет поддержан экспертами, которые помогут доработать идею проекта и подготовиться к презентации. Лучшие проекты получат не только ресурсную, но и финансовую поддержку для своей реализации.
Участники могут создать собственное мероприятие, предложить проект благоустройства, но инициативы политической направленности не поддерживаются. Главным критерием отбора является польза для Сысерти и его жителей.
Каждый участник будет поддержан экспертами, которые помогут доработать идею проекта и подготовиться к презентации. Лучшие проекты получат не только ресурсную, но и финансовую поддержку для своей реализации.
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