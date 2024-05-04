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Десятки тысяч жителей Среднего Урала остаются без электричества на второй день после снегопада
Фото: Россети Урал
В ПАО «Россети Урал» называют масштабы повреждения колоссальными. На помощь свердловским энергетикам выехали аварийно-восстановительные бригады из соседней Башкирии — «Башкирэнерго» выделило 40 специалистов, оснащенных дополнительно 7 единицами спецтехники.
Длина поврежденных линий электропередач на юго-западе Свердловской области достигла 1 140 км. Ситуацию усугубляют повторные повреждения — как пишут «Россети Урал», на ЛЭП продолжают падать деревья, уже зафиксировано падение более 1700 упавших на электросетевые объекты деревьев, из-за которых произошло более 240 обрывов проводов. Несколько десятков опор высоковольтных линий 6-10 кВ повреждены настолько, что требуют полной замены.
Всего над устранением последствий снегопада работают 459 человек и 124 единицы спецтехники. Без электричества, по данным «Россетей», остаются 22 тысячи человек.
Аварийно-восстановительные работы по основной сети компания планирует завершить к вечеру сегодняшнего дня. В работе останется более 680 заявок от жителей региона по сети 0,4 кВ.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Дегтярске, Ревде, Мариинске, Ледянке, Гусевке, Атиге, Верхних Сергах, Бисерти, Курганове, Верхнемакарове, Верхней Сысерти, Космакова, Щелкуне, а также входящих в состав Екатеринбурга селе Горный Щит, поселке Рудный, микрорайоне Широкая Речка и садовых товариществах вдоль Чусовского тракта.
Длина поврежденных линий электропередач на юго-западе Свердловской области достигла 1 140 км. Ситуацию усугубляют повторные повреждения — как пишут «Россети Урал», на ЛЭП продолжают падать деревья, уже зафиксировано падение более 1700 упавших на электросетевые объекты деревьев, из-за которых произошло более 240 обрывов проводов. Несколько десятков опор высоковольтных линий 6-10 кВ повреждены настолько, что требуют полной замены.
Всего над устранением последствий снегопада работают 459 человек и 124 единицы спецтехники. Без электричества, по данным «Россетей», остаются 22 тысячи человек.
Аварийно-восстановительные работы по основной сети компания планирует завершить к вечеру сегодняшнего дня. В работе останется более 680 заявок от жителей региона по сети 0,4 кВ.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Дегтярске, Ревде, Мариинске, Ледянке, Гусевке, Атиге, Верхних Сергах, Бисерти, Курганове, Верхнемакарове, Верхней Сысерти, Космакова, Щелкуне, а также входящих в состав Екатеринбурга селе Горный Щит, поселке Рудный, микрорайоне Широкая Речка и садовых товариществах вдоль Чусовского тракта.
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