В Первоуральске горожане стоят в очереди за водой





— пишет сообщество В Первоуральске люди выстроились в очередь за водой. Пол города сидит без воды, в отдельных частях города отсутствует электричество почти сутки. Власти города как обычно разводят руками и кормят обещаниями,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Первоуральске проблемы с водоснабжением. В некоторые районы остались без воды, а в отдельных частях города электричество отсутствует уже почти сутки. Об этом сообщает в ВК «Инцидент Свердловская Область».Также под последним постом Администрации Первоуральска в сообществе ВК, где просят жителей проявить спокойствие и терпение, люди в комментариях жалуются на отсутстие света, связи, воды и тепла.