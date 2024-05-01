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В Первоуральске горожане стоят в очереди за водой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске проблемы с водоснабжением. В некоторые районы остались без воды, а в отдельных частях города электричество отсутствует уже почти сутки. Об этом сообщает в ВК «Инцидент Свердловская Область».
Также под последним постом Администрации Первоуральска в сообществе ВК, где просят жителей проявить спокойствие и терпение, люди в комментариях жалуются на отсутстие света, связи, воды и тепла.
В Первоуральске люди выстроились в очередь за водой. Пол города сидит без воды, в отдельных частях города отсутствует электричество почти сутки. Власти города как обычно разводят руками и кормят обещаниями,
— пишет сообщество
Также под последним постом Администрации Первоуральска в сообществе ВК, где просят жителей проявить спокойствие и терпение, люди в комментариях жалуются на отсутстие света, связи, воды и тепла.
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