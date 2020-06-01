Новости дня
16:13 | 4.06.2020
Фото: zen.yandex.ru
Замглавы администрации Тугулыма подозревают в получении взятки
По версии следствия, летом 2015 года замглавы администрации Тугулымского ГО лично получил взятку от представителя коммерческой структуры в виде имущества за способствование в осуществлении действий по оплате юрлицу фактически невыполненных работ по строительству муниципального объекта.
Сейчас следствием СКР проводится по уголовному делу комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
– Выявили и изобличили чиновника, о котором идёт речь, сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел передали для рассмотрения нашим коллегам в региональном СКР. Фактура оказалась достаточно веской, криминальная история закончилась возбуждением уголовного дела, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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