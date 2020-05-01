В России зарегистрировано 8338 новых случаев коронавирусной инфекции

12:45 | 27.05.2020

Фото: Andrew Theodorakis

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный Оперативный штаб ро борьбе с распространением инфекции.



Больше всего заболевших за прошедшие сутки зарегистрировали в Москве (+2140), Подмосковье (+793), Петербурге (+387), Свердловской (+235), Нижегородской (+231) и Ростовской (+203) областях.



Таким образом, с начала распространения COVID-19 в стране заболели 370 680 человек.



Еще 161 россиянин с подтвержденным коронавирусом погиб за последние сутки. Общее число погибших достигло 3968 человек. При этом выздоровели в общей сложности 142 208 человек, из них 11079 человек за минувшие сутки.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»