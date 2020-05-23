58 свердловчан удостоены звания «Ветеран труда Свердловской области»

На официальном интернет-портале правовой информации региона опубликовали указ губернатора Евгения Куйвашева о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области». Этого звания, согласно документу, удостоены 58 свердловчан.Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора Павла Крекова.Напомним, что в марте глава региона также присваивал звание «Ветерана труда», которого тогда удостоились 332 жителя региона.