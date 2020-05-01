В США изъяли уральские аппараты ИВЛ после питерского пожара

09:01 | 13.05.2020

Фото: iz.ru

В США после пожара в питерской больнице Святого Георгия принято решение об отказе от использования и изъятии со складов аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», производимых на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, пишут РИА Новости, ссылаясь на Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).



«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», — говорится в сообщении.



По информации издания, аппараты не были отправлены в больницы, а были сохранены на складах на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в Нью-Йорке и Нью-Джерси.



«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — говорится в заявлении.



Напомним, что утром 12 мая в реанимации питерской больницы Святого Георгия случился пожар, по некоторым данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М». Эти аппараты производятся на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге. В результате пожара погибли пять человек. Похожее ЧП произошло в ГКБ N 50 имени Спасокукоцкого в Москве, там погиб один человек.

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