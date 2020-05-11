На Среднем Урале на 53% вырос спрос на медсестер

10:49 | 12.05.2020

Фото: zen.yandex.com

На Среднем Урале в марте-апреле 2020 года открылось на 53% больше вакансий для медсестер, чем год назад. Об этом сообщает портал для поиска работы и сотрудников HeadHunter.



Более половины этих вакансий, 53%, были доступны кандидатам без профессионального опыта, для 41% вакансий требуется опыт работы от года до трех лет, а в 6% – более трех лет. Кроме того, 18% вакансий были от работодателей из других регионов.



– Среди соискателей преобладают медицинские сестры со стажем от шести лет – им принадлежат 42% резюме. Специалистам без опыта принадлежат 22% резюме, с опытом от года до трех – 19%, от трех до шести лет – 17%, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.



В апреле в Свердловской области на одно вакантное место медицинской сестры было два кандидата. Эксперты считают, что это указывает на дефицит кадров, так как норма для рынка по пять-шесть резюме на одну вакансию.



Помимо этого, также выросли предлагаемые зарплаты. В марте-апреле прошлого года средняя зарплата составляла 27 тысяч рублей, а теперь – около 34 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»