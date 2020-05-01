Выпускник 11 класса Андрей Осенков записал видеопоздравление ветеранам

18:00 | 9.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Выпускник 11 класса Андрей Осенков в честь Дня Победы записал видеопоздравление ветеранам. Роликом, в котором школьник прочитал стих «Спасибо деду за Победу!», юноша поделился с veved.ru.





© «Вечерние ведомости»