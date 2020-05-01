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20:23 | 6.05.2020
Фото: momenty.org
Свердловские синоптики предупреждают о смоге
В Свердловской области 6 мая с 20:00 объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 12 мая в 20:00.
Напомним, что на Среднем Урале также объявили об установке в ближайшие дни аномально жаркой погоды. МЧС предупредил о возможных опасностях.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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