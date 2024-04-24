Жительницу Берёзовского приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство сожителя





– рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В результате потерпевшему причинено проникающее колото-резанное ранение шеи с полным пересечением правой внутренней яремной вены, с развитием одновременно нескольких смертельных осложнений – воздушной эмболии сердца и кровопотери, причинившие тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительный период времени»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Берёзовский городской суд вынес приговор 55-летней местной жительнице, которая 12 ноября 2023 года зарезала своего 48-летнего сожителя. Ей дали 9 лет в исправительной колонии общего режима.Убийство, о котором идёт речь, произошло на кухне в квартире на улице Советская, 1 в посёлке Кедровка, где осуждённая употребляла спиртные напитки в компании своего партнёра. В какой-то момент между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчина схватил свою подругу за волосы и стал избивать. В свою очередь, женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в область груди и шеи сожителя.Березовский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с осуждённой взыскали в пользу сына погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.Приговор ещё не вступил в законную силу.