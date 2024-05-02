По Свердловской области стал чаще путешествовать с детьми и питомцами





– рассказали эксперты. «Что касается выбора, то арендодатели частных домов относятся к питомцам толерантнее, чем владельцы и управляющие квартир. В первом случае количество доступных для бронирования объектов составляет 44% от всех, во втором – 19%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики «Авито Путешествия» заметили, что в путешествия по Свердловской области стали чаще отправляться семьи с детьми и животными. За год выбор загородного жилья при поездках с юными путешественниками и питомцами вырос на 67% и 52% соответственно.Отмечается, что стоимость посуточной аренды жилья не зависит от наличия детей и животных.С апреля прошлого года в Свердловской области вариантов аренды загородного жилья для путешественников с детьми стало больше на 67%, а квартир меньше на 4%. В случае с животными ситуация похожа: на 52% выросло предложение в сегменте загородного жилья и на 27% снизилось в сегменте квартир.