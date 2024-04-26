Временно ограничено движение на Чусовском тракте в связи с большим количеством поваленные деревьев





— сообщает ГИБДД по Свердловской области На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, осуществляют работы по освобождению проезжей части. Экипажи ДПС информируют участников дорожного процесса об ограничении движения, обеспечивают безопасность. Путей объезда данного участка нет,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Временно ограничено движение с 10 по 15 километр Чусовского тракта Верх-Исетского района Екатеринбурга (до поселка Медный). В данный момент участок дороги перекрыт из-за большого количества поваленных деревьев на проезжей части.Движение транспорта будет возобновлено после полной расчистки проезжей части от деревьев.