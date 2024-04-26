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Временно ограничено движение на Чусовском тракте в связи с большим количеством поваленные деревьев

11.33 Суббота, 4 мая 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Временно ограничено движение с 10 по 15 километр Чусовского тракта Верх-Исетского района Екатеринбурга (до поселка Медный). В данный момент участок дороги перекрыт из-за большого количества поваленных деревьев на проезжей части.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, осуществляют работы по освобождению проезжей части. Экипажи ДПС информируют участников дорожного процесса об ограничении движения, обеспечивают безопасность. Путей объезда данного участка нет,

— сообщает ГИБДД по Свердловской области


Движение транспорта будет возобновлено после полной расчистки проезжей части от деревьев.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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