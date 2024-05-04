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Из-за снегопада задерживаются на время до 5 часов следующие через Екатеринбург пассажирские поезда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Свердловской железной дороге сообщили, что в связи с обледенением проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решёты и Решёты – Седельниково задерживаются пассажирские поезда дальнего следования:
- №524 Имеретинский Курорт – Екатеринбург;
- №256 Кисловодск – Екатеринбург;
- №96 Москва – Барнаул;
- №102 Пенза – Нижневартовск;
- №77 Абакан – Москва.
А также пригородные пассажирские поезда:
- №6966 Дружинино – Баженово;
- №7234 Шаля – Шарташ;
- №6321 Керамик – Кузино;
- №6503 Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино.
По прибытии в Екатеринбург пассажиров поездов, задержка которых составляет более 4 часов, в СвЖД обещают обеспечить питанием.
- №524 Имеретинский Курорт – Екатеринбург;
- №256 Кисловодск – Екатеринбург;
- №96 Москва – Барнаул;
- №102 Пенза – Нижневартовск;
- №77 Абакан – Москва.
А также пригородные пассажирские поезда:
- №6966 Дружинино – Баженово;
- №7234 Шаля – Шарташ;
- №6321 Керамик – Кузино;
- №6503 Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино.
По прибытии в Екатеринбург пассажиров поездов, задержка которых составляет более 4 часов, в СвЖД обещают обеспечить питанием.
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