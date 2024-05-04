Из-за снегопада задерживаются на время до 5 часов следующие через Екатеринбург пассажирские поезда

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На Свердловской железной дороге сообщили, что в связи с обледенением проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решёты и Решёты – Седельниково задерживаются пассажирские поезда дальнего следования:- №524 Имеретинский Курорт – Екатеринбург;- №256 Кисловодск – Екатеринбург;- №96 Москва – Барнаул;- №102 Пенза – Нижневартовск;- №77 Абакан – Москва.А также пригородные пассажирские поезда:- №6966 Дружинино – Баженово;- №7234 Шаля – Шарташ;- №6321 Керамик – Кузино;- №6503 Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино.По прибытии в Екатеринбург пассажиров поездов, задержка которых составляет более 4 часов, в СвЖД обещают обеспечить питанием.