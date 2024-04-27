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Получившая травму в берёзовском автобусе пассажирка получит компенсацию

19.22 Пятница, 3 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Выплатить женщине, получившей травму при выходе из автобуса, компенсацию постановил Берёзовский городской суд. Инцидент произошёл осенью прошлого года.

Интересы пострадавшей женщины отстаивала прокуратура города Берёзовский. После инициированной этим госорганом проверки было установлено, что 20 ноября 2023 года водитель автобуса маршрута №2, высаживая пассажиров на улице Красных героев, не дождался, когда выйдут все люди. Из-за этого, когда автобус двинулся с места, одна из выходивших пассажирок упала и при падении получила сильные ссадины левой кисти и коленных суставов. Настолько сольные, что осмотревшие её врачи местной больницы признали пострадавшую временно нетрудоспособной.

Прокуратура Берёзовского направила в суд заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда пострадавшей женщине. В заявлении указывалось, что в период восстановления и лечения изменился привычный уклад жизни березовчанки. Для совершения некоторых действий ей приходилось прибегать к посторонней помощи. Суд тоже встал на сторону женщины, но изменил сумму компенсации до 100 тысяч рублей. Эти деньги должен выплатит коммерсант, в чьём ведении находится злополучный автобус.

К слову, водитель автобуса понёс наказание отдельно. И даже не за то, что не дал женщине спокойно покинуть салон общественного транспорта, а потому что не стал фиксировать на фото или видео положение автобуса и не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. За это его оштрафовали на одну тысячу рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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