МЧС предупредил свердловчан об опасностях аномально жаркой погоды

20:04 | 6.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

По данным синоптиков в ближайшие дни на Среднем Урале установится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на минимум 7 °С.



Как передает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в связи с жаркой погодой может осложниться пожароопасная обстановка. Так, в отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность – четвертый класс горимости леса. Граждан просят быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.



Напомним, что с 1 мая в Свердловской области действует особой противопожарный режим, согласно которому полностью запрещаются любые действия с открытым огнем. Следует отказаться от походов в лес, использования открытого огня и разведения костров.



Также МЧС рекомендует свердловчанам в период аномально жаркой погоды оставаться дома и в течение дня окна держать закрытыми, особенно если они выходят на солнечную сторону. Риск перегрева также снижает использование кондиционера. Важно не допускать перегрева тела и пить достаточно жидкости.



Кроме того, детей и животных не следует оставлять в припаркованных машинах даже на непродолжительное время. А прежде чем садиться в автомобиль, стоявший на солнце, лучше открыть все окна и двери, а также при возможности включить кондиционер.



Если вы увидели пожар, возгорание в лесной зоне или горение сухой травы вдоль автотрасс, необходимо сразу же сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»