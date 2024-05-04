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На станции Хрустальная грузовой поезд перегородил проезд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На станции Хрустальная грузовой поезд заблокировал проезд: машины стоят в ожидании уже несколько часов. Машины стоят с обеих сторон, об этом сообщает 4 канал.
Поезд застрял на путях с утра, вероятно, из-за отсутствия электричества.
Напомним, что на Свердловской железной дороге сообщили, что в связи с обледенением проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решёты и Решёты – Седельниково задерживаются пассажирские поезда дальнего следования.
Поезд застрял на путях с утра, вероятно, из-за отсутствия электричества.
Напомним, что на Свердловской железной дороге сообщили, что в связи с обледенением проводов на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решёты и Решёты – Седельниково задерживаются пассажирские поезда дальнего следования.
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