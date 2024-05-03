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На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись четыре «легковушки»
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Три иномарки и один автомобиль отечественного производства «встретились» на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После этого два человека попали в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге случилось возле дома №181. Здесь одновременно столкнулись два «Мерседеса», «Ауди» и «Лада Гранта». О причинах ДТП и виновнике его пока не сообщается — сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Но уже известно, что в аварии не обошлось без пострадавших:
Пеользуясь печальным случаем, Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно ориентироваться на погодные условия при выборе скорости движения и держать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также боковой интервал.
Дорожно-транспортное происшествие на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге случилось возле дома №181. Здесь одновременно столкнулись два «Мерседеса», «Ауди» и «Лада Гранта». О причинах ДТП и виновнике его пока не сообщается — сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Но уже известно, что в аварии не обошлось без пострадавших:
«В результате инцидента пострадали оба водителя автомобилей «Мерседес». С различными травмами они доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи медиками», — комментируют в Госавтоинспекции Свердловской области.
Пеользуясь печальным случаем, Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно ориентироваться на погодные условия при выборе скорости движения и держать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также боковой интервал.
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