На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись четыре «легковушки»

«В результате инцидента пострадали оба водителя автомобилей «Мерседес». С различными травмами они доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи медиками», — комментируют в Госавтоинспекции Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Три иномарки и один автомобиль отечественного производства «встретились» на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После этого два человека попали в больницу.Дорожно-транспортное происшествие на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге случилось возле дома №181. Здесь одновременно столкнулись два «Мерседеса», «Ауди» и «Лада Гранта». О причинах ДТП и виновнике его пока не сообщается — сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Но уже известно, что в аварии не обошлось без пострадавших:Пеользуясь печальным случаем, Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно ориентироваться на погодные условия при выборе скорости движения и держать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также боковой интервал.