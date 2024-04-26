В екатеринбуржской «Республике Лодыгина» одновременно рубят и сажают деревья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители домов на улице Лодыгина в Екатеринбурге не стали мириться с тем, что их уютный — некогда — двор застройщики лишили деревьев. Взамен срубленных они самостоятельно высадили новые.Дюжину яблонь возле дома №12 на улице Лодыгина высадили екатеринбуржцы. А помогала им озеленять многострадальный дворик компания «Жизнь Март», постоянно активничающая в различных экологических «движухах». «Садоводам по неволе» представители компании помогли и деревьями, и грунтом, и колышками, и питьевой водой, которая необходима была ударно потрудившимся волонтёрам.Меж тем, пока одни люди добровольно, безвозмездно, тратя свободное время, озеленяли «Республику Лодыгина», другие — за зарплату — продолжали вырубку деревьев с противоположной стороны дома. Как мы писали ранее, уничтожение деревьев ведётся здесь поэтапно в целях подготовить территорию под парковку для впихиваемого сюда всеми правдами и неправдами, вопреки протестам местных жителей, «человейника».