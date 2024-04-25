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Два антивоенных шедевра подарит кинозрителям Ельцин Центр накануне праздника

20.08 Пятница, 3 мая 2024
Кадр из фильма «Иди и смотри»
В Ельцин Центре накануне Дня Победы бесплатно (но не без регистрации на сайте) покажут сразу два шедевра советского кинематографа. Оба они — по-своему — говорят об ужасах войны и о её антигуманности.

Первой показанной 8 мая кинокартиной в Ельцин Центре станет прославленная на весь мир драма Михаила Калатозова «Летят журавли». В 1958 году она была триумфально показана на Каннском фестивале, после чего исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова стала, пусть на короткое время, звездой международного уровня, а исполнитель главной мужской роли Алексей Баталов приобрёл звёздный статус на родине и уже не терял его практически до самой смерти.

У фильма Калатозова довольно простой сюжет о любви двух молодых людей, разлученных войной. Но рассказ он предельно тепло и трогательно, с применением необычных художественных находок в монтаже, а главное — в работе оператора Сергея Урусевского, который придумывал такие ракурсы и такие движения камерой, что ими до сих пользуются операторы разных стран.

Второй кинокартиной из праздничного «дуплета» станет более современная лента Элема Климова «Иди и смотри». Она была снята в 1985 году и до сих пор считается одним из самых страшных произведений о войне в истории человечества. Причем, страх в зрителе кинематографисты вызывают не столько правдоподобным показом смертей и изуверств (хотя, и это в фильме тоже есть), но демонстрацией того, как война даже из юного, светлого подростка постепенно делает полубезумного старичка. Главную роль в этом фильме сыграл четырнадцатилетний Алексей Кравченко, впоследствии выросший в популярного российского актёра.

Показ фильма «Летят журавли» в Ельцин Центре 8 мая начнётся в два часа дня, а еще через два часа на большом экране будет показан «Иди и смотри».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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