Возрастное ограничение 18+
Два антивоенных шедевра подарит кинозрителям Ельцин Центр накануне праздника
Кадр из фильма «Иди и смотри»
В Ельцин Центре накануне Дня Победы бесплатно (но не без регистрации на сайте) покажут сразу два шедевра советского кинематографа. Оба они — по-своему — говорят об ужасах войны и о её антигуманности.
Первой показанной 8 мая кинокартиной в Ельцин Центре станет прославленная на весь мир драма Михаила Калатозова «Летят журавли». В 1958 году она была триумфально показана на Каннском фестивале, после чего исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова стала, пусть на короткое время, звездой международного уровня, а исполнитель главной мужской роли Алексей Баталов приобрёл звёздный статус на родине и уже не терял его практически до самой смерти.
У фильма Калатозова довольно простой сюжет о любви двух молодых людей, разлученных войной. Но рассказ он предельно тепло и трогательно, с применением необычных художественных находок в монтаже, а главное — в работе оператора Сергея Урусевского, который придумывал такие ракурсы и такие движения камерой, что ими до сих пользуются операторы разных стран.
Второй кинокартиной из праздничного «дуплета» станет более современная лента Элема Климова «Иди и смотри». Она была снята в 1985 году и до сих пор считается одним из самых страшных произведений о войне в истории человечества. Причем, страх в зрителе кинематографисты вызывают не столько правдоподобным показом смертей и изуверств (хотя, и это в фильме тоже есть), но демонстрацией того, как война даже из юного, светлого подростка постепенно делает полубезумного старичка. Главную роль в этом фильме сыграл четырнадцатилетний Алексей Кравченко, впоследствии выросший в популярного российского актёра.
Показ фильма «Летят журавли» в Ельцин Центре 8 мая начнётся в два часа дня, а еще через два часа на большом экране будет показан «Иди и смотри».
Первой показанной 8 мая кинокартиной в Ельцин Центре станет прославленная на весь мир драма Михаила Калатозова «Летят журавли». В 1958 году она была триумфально показана на Каннском фестивале, после чего исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова стала, пусть на короткое время, звездой международного уровня, а исполнитель главной мужской роли Алексей Баталов приобрёл звёздный статус на родине и уже не терял его практически до самой смерти.
У фильма Калатозова довольно простой сюжет о любви двух молодых людей, разлученных войной. Но рассказ он предельно тепло и трогательно, с применением необычных художественных находок в монтаже, а главное — в работе оператора Сергея Урусевского, который придумывал такие ракурсы и такие движения камерой, что ими до сих пользуются операторы разных стран.
Второй кинокартиной из праздничного «дуплета» станет более современная лента Элема Климова «Иди и смотри». Она была снята в 1985 году и до сих пор считается одним из самых страшных произведений о войне в истории человечества. Причем, страх в зрителе кинематографисты вызывают не столько правдоподобным показом смертей и изуверств (хотя, и это в фильме тоже есть), но демонстрацией того, как война даже из юного, светлого подростка постепенно делает полубезумного старичка. Главную роль в этом фильме сыграл четырнадцатилетний Алексей Кравченко, впоследствии выросший в популярного российского актёра.
Показ фильма «Летят журавли» в Ельцин Центре 8 мая начнётся в два часа дня, а еще через два часа на большом экране будет показан «Иди и смотри».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ельцин Центре продолжится цикл лекций про лес
02 мая 2024
02 мая 2024
Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу
30 апреля 2024
30 апреля 2024
Под Ревдой подтопило посёлок
24 апреля 2024
24 апреля 2024