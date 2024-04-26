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Сильные снегопады и дожди ожидаются в Свердловской области в выходные
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные на Свердловскую область обрушатся сильные снегопады, вплоть до метелей, и дожди. Водителям, сменившим резину на летнюю, стоит отказаться от поездок, если это возможно.
В субботу, 4 мая, в Свердловской области облачно, сильные снегопады и дожди, в отдельных районах метели. Ожидается, установление временного снежного покрова. Ночью -5…0°C, днём 0…+5°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15.
В Екатеринбурге облачно, сильный снег, вплоть до метели, установление снежного покрова. Ночью -2…0°C, днём +2…+4°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 5 мая, в регионе переменная облачность, ночью дожди и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…0°C, днём +4…+6°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 4 мая, в Свердловской области облачно, сильные снегопады и дожди, в отдельных районах метели. Ожидается, установление временного снежного покрова. Ночью -5…0°C, днём 0…+5°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15.
В Екатеринбурге облачно, сильный снег, вплоть до метели, установление снежного покрова. Ночью -2…0°C, днём +2…+4°C. Ветер 5-10 м/сек.
В воскресенье, 5 мая, в регионе переменная облачность, ночью дожди и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…0°C, днём +4…+6°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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