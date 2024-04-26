В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Электриков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 18 и 19 мая будет закрыто движение по улице электриков. Это необходимо для ремонта газопровода.Улицу перекроют в районе домов № 38 и № 40 проспекта Космонавтов. Там в течение этих двух дней будут работать специалисты «Екатеринбурггаза», сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.Объехать перекрытие можно будет по проспекту Космонавтов, улицам Краснофлотцев, Бабушкина и Фронтовых Бригад.