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В Ревде сбой в работе интернета, пропало электричество и не ходит общественный транспорт из-за непогоды
Фото: «Россети Урал»
Жители Ревды сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Вместе с тем, в центре города пропал свет, а в домовых чатах в Ревде появляются сообщения о том, что необходимо выключить электроприборы из-за резких скачков напряжения в сети.
Массовый обрыв проводов в Ревде, Дегтярске и Нижнесергинском районе произошел из-за налипшего мокрого снега, в ряде мест ЛЭП повреждены упавшими деревьями, также не выдержавшими налипания снега.
Автостанция сообщает о полном прекращении движения общественного транспорта,
— сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий»
Массовый обрыв проводов в Ревде, Дегтярске и Нижнесергинском районе произошел из-за налипшего мокрого снега, в ряде мест ЛЭП повреждены упавшими деревьями, также не выдержавшими налипания снега.
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