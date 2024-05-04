В Ревде сбой в работе интернета, пропало электричество и не ходит общественный транспорт из-за непогоды





— сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий» Автостанция сообщает о полном прекращении движения общественного транспорта,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Ревды сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Вместе с тем, в центре города пропал свет, а в домовых чатах в Ревде появляются сообщения о том, что необходимо выключить электроприборы из-за резких скачков напряжения в сети.Массовый обрыв проводов в Ревде, Дегтярске и Нижнесергинском районе произошел из-за налипшего мокрого снега, в ряде мест ЛЭП повреждены упавшими деревьями, также не выдержавшими налипания снега.