Свердловское МЧС предупредило о непогоде 4 мая





– советуют спасатели. «В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Главное управление МЧС в Свердловской области предупреждает жителей региона о сильном снеге и гололедице в субботу, 4 мая. Также завтра ожидаются порывы до 15 метров в секунду.Водителей предупреждают об ухудшении видимости во время снегопада, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия.В случае ЧП граждан просят звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».