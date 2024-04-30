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Свердловское МЧС предупредило о непогоде 4 мая
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС в Свердловской области предупреждает жителей региона о сильном снеге и гололедице в субботу, 4 мая. Также завтра ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
Водителей предупреждают об ухудшении видимости во время снегопада, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия.
В случае ЧП граждан просят звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».
Водителей предупреждают об ухудшении видимости во время снегопада, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия.
«В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом»,
– советуют спасатели.
В случае ЧП граждан просят звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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