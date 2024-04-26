Движение на трассе «Пермь-Екатеринбург» осложнено из-за непогоды и ремонтных работ





— сообщает ГИБДД по Свердловской области

Планируйте маршруты движения с учетом дорожной ситуации и погодных условий. Откажитесь от поездок на летних шинах,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 290 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе движение транспорта в сторону Перми осложнено из-за непогоды и ремонтных работ. Легковой транспорт движется медленно, а для грузовых автомобилей продолжают действовать ограничения.Дорожные службы активно работают над расчисткой трассы, а экипажи ДПС осуществляют патрулирование участка и контроль за ситуацией.