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Снег растает после 7 мая в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С 3 мая дожди к полуночи перешли в снег. Наибольшее количество снега выпало в Ревде (30 мм за ночь 4 мая). В Екатеринбурге количество осадков за сутки 17 мм. Ожидается, что в Свердловскую область снег растает после 7 мая.
Завтра, 5 мая, погода обещает быть благополучной в отношении осадков, они возможны лишь местами в виде небольшого снега. Ночью -5…0°C, днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В понедельник, 6 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь, ночью со снегом). Ночью 0,-5°C, днем +6,+11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днем +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 7 мая, в области облачно с прояснениями, местами умеренные осадки. Ночью -1…+4°C. Днем +7…+12°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…+4°C, днем +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Завтра, 5 мая, погода обещает быть благополучной в отношении осадков, они возможны лишь местами в виде небольшого снега. Ночью -5…0°C, днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В понедельник, 6 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь, ночью со снегом). Ночью 0,-5°C, днем +6,+11°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днем +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 7 мая, в области облачно с прояснениями, местами умеренные осадки. Ночью -1…+4°C. Днем +7…+12°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…+4°C, днем +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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