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Столетие Окуджавы поездкой в нежный Тагил предлагают отметить екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Известный екатеринбургский экскурсовод, исследователь истории Урала и политолог приглашает желающих посетить Нижний Тагил. Что неожиданно, посвящён тур будет столетию замечательного поэта, барда, фронтовика Булата Окуджавы.
Многие уже и не помнят эту деталь в биографии Булата Шалвовича: в детстве он несколько лет жил и учился в Нижнем Тагиле, куда его отец был направлен для работы на Уралвагонзаводе. Пребывание на Урале закончилось для семьи Окуджавы весьма плачевно: отца арестовали, а затем и расстреляли по очень «правдоподобному» делу об организации покушения на советского наркома. Вместе с ним расстреляли и двух братьев. Наполовину осиротевший Булат вернулся в Москву.
Об этой и других историях из жизни Булата Окуджава услышат участники поездки во время прогулок по Нижнему Тагилу. Но главным героем повествования Дмитрия Москвина станет, конечно, сам уральский город, на который в этот раз будет предложено взглянуть под непривычным ракурсом. Нижний Тагил, не как индустриальный монстр, а как город нежный, покажет себя приехавшие на один день екатеринбуржцы.
Тур «Брутальный и нежный Нижний Тагил», посвящённый столетию Булата Окуджавы запланирован на 11 мая. Узнать подробности поездки и заказать билет можно по ссылке.
Многие уже и не помнят эту деталь в биографии Булата Шалвовича: в детстве он несколько лет жил и учился в Нижнем Тагиле, куда его отец был направлен для работы на Уралвагонзаводе. Пребывание на Урале закончилось для семьи Окуджавы весьма плачевно: отца арестовали, а затем и расстреляли по очень «правдоподобному» делу об организации покушения на советского наркома. Вместе с ним расстреляли и двух братьев. Наполовину осиротевший Булат вернулся в Москву.
Об этой и других историях из жизни Булата Окуджава услышат участники поездки во время прогулок по Нижнему Тагилу. Но главным героем повествования Дмитрия Москвина станет, конечно, сам уральский город, на который в этот раз будет предложено взглянуть под непривычным ракурсом. Нижний Тагил, не как индустриальный монстр, а как город нежный, покажет себя приехавшие на один день екатеринбуржцы.
Тур «Брутальный и нежный Нижний Тагил», посвящённый столетию Булата Окуджавы запланирован на 11 мая. Узнать подробности поездки и заказать билет можно по ссылке.
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